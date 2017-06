Ukrajina dál účtuje s Ruskem. Nyní zakázala svatojiřské stuhy

Oranžovo-černé stuhy nosívají Rusové především v době oslav konce druhé světové války a porážky nacistického Německa. Nošení tohoto symbolu může těm, kteří zákaz překročí, vynést pokutu v přepočtu až 2200 korun. Případně 15 dní vězení.

Ukrajina zakázala stuhy kvůli konfliktu se separatisty v oblasti Donbasu. Rusové je tam nosí jako znamení soudržnosti s Ruskem. Porošensko poukázal na to, že se v tomto případě nejedná o symbol druhé světové války, ale symbol ruské agrese.

Ukrajina v posledních letech důsledně odstraňuje například sochy symbolizující éru Sovětského svazu. Ze země tak zmizely hlavně sochy Vladimíra Iljiče Lenina, vůdce bolševické revoluce v roce 1917.

