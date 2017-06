Ukrajina hlásí kybernetický útok, hackeři napadli banky, úřady, firmy i poštu

Mezi napadenými jsou například velké banky Oschadbank a Privatbank.

„Jako důsledek těchto kyberútoků mají tyto banky problémy zabezpečit svým klientům platební operace," cituje agentura Reuters centrální banku. „Ta je přesvědčena, že bankovní IT infrastruktura byla dobře zabezpečena a pokusy o kyberútoky budou odraženy," uvedla.

Hackeři napadli například energetické firmy Ukrenergo, Kievenergo, Zaporozhenergo a Dneprenergo. O napadení virem „Petya.A" informuje ukrajinská pošta. Útok na své elektronické systémy hlásí mobilní operátoři, mezinárodní letiště v Borispolu a kijevské metro, kterému například přestalo fungovat elektronické jízdné.

Rovněž nefunguje web ukrajinské vlády ani web ministerstva energetiky. Terčem útoku se stala i některá ukrajinská média. Podle ruské agentury TASS hackeři napadli i ruskou energetickou společnost Rosněfť.

„Velký kyberútok je namířen proti Ukrajině. Byl zamaskován tím, že se jedná pouze o virus. Podle zatím zjištěných informací se jedná o organizovaný systém, který používají ruské zpravodajské služby, uvedl poradce ministra vnitra Anton Geraščenko pro ukrajinskou televizi. Podle něj se jedná o největší kyberútok v dějinách Ukrajiny.

O napadení informoval i ukrajinský vicepremiér Rozenko Pavlo na svém Twitteru.

Rozenko Pavlo the deputy Prime Minister, said "Ukraine #CyberAttack Chaos as national bank, state power provider and airport hit by hackers" pic.twitter.com/8G2aKRuFRY