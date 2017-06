Ukrást auto přes mobil? Data zneužívaly i autopůjčovny

Zanedlouho zřejmě odzvoní i klíčům od auta. Američan Charles Henderson svůj kabriolet díky moderním technologiím odemykal a startoval jen přes svůj chytrý telefon. Poté, co ho prodal, zjistil, že „chytrý" systém funguje dál a auto, které už není jeho, může přes mobil stále kontrolovat a jednoduše ho ukrást.

„Na mobilu se mi stále zobrazovalo, kde se auto pohybuje, mohl jsem ho snadno nalézt a bez problémů s ním odjet," řekl Henderson pro BBC.

Než auto prodal, ujistil se, že počítač ve vozidle byl restartován na tovární nastavení a jeho osobní údaje byly z palubní desky vymazány. Nechtěl, aby nový majitel měl přístup k jeho diáři, kontaktům a nahrávkám z jeho mobilu.

Potom si koupil nové auto s podobným systémem a byl znovu překvapen. Na mobilní aplikaci, která slouží k ovládání auta, měl nyní vozidla dvě.

„Oznámil jsem to prodejci, ale nevěděl, co s tím. Kontaktovali jsme výrobce a chvíli trvalo, než to začali brát vážně. Bylo pro ně nesmírně těžké data vymazat."

„Tyto ovladače internetu věcí jsou velmi chytré, nejsou ale chytré natolik, aby poznaly, že už jste je prodali," říká. Henderson pracuje pro vývojářskou společnost X-Force Red IBM v Texasu, technologie a zabezpečení jsou jeho parketou.

Jak píše dále server BBC, osobní data z aut mohou hackeři ukrást a zneužít skrze blackmail. Díky klonované identitě se mohou dostat i k penězům majitele.

„Jde například o takové údaje, jako údaje o finančních platbách a nejrůznější uživatelská jména a hesla," dodává Henderson.

V autopůjčovnách už padly první tresty

„Když si lidé půjčují auto, spousta řidičů propojí své telefony s palubní deskou přes Bluetooth. Netuší, že jejich data v počítači zůstanou. Když auto pak vrací, nenapadne je data vymazat," říká Henderson.

Ve Velké Británii se loni objevil případ, kdy zaměstnanci autopůjčovny takto získávali data svých klientů a prodávali je nejrůznějším komerčním asistenčním službám, které vydělávají na obětech dopravních nehod.

Ty pak měli okamžitě k dispozici údaje, když vozidlo nabouralo. Oběť dopravní nehody mohli ihned bombardovat svými telefonáty a nabízet své služby. V kauze nakonec padly čtyři peněžité tresty a podmínka odnětí svobody.

Smazat údaje je těžší, než se zdá

Smazání dat je v počítačích, které jsou v moderních autech, mnohem těžší, než na běžných počítačích, obnovitelných discích, nebo mobilech. Každá automobilka aut má jiný systém, jiné aplikace, které jsou kompatibilní s jiným typem mobilu. Neexistují pro to žádné standardy.