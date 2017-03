Umírající žena napsala manželovi profil pro seznamku

Zajistit pro svého manžela tu nejvhodnější náhradnici se rozhodla newyorská spisovatelka umírající na rakovinu. Pro svého chotě sepsala profil na internetovou seznamku, v němž jej líčí všem potenciálním nápadnicím. Přeje mu další velkou lásku, napsala do listu The New York Times.

Ilustrační fotoFoto: Deník

V textu nazvaném "Možná byste si chtěla vzít mého manžela" popisuje Amy Krouseová Rosenthalová svého muže z pozice nejpovolanější osoby, která to může učinit. "Vytvořím zde Jasonův obecný profil na základě mých zkušeností ze společného života v jednom domě po dobu nějakých 9490 dní," napsala žena, která publikovala více než dvě desítky knih pro děti. Nechce prý, aby manžel, s nímž má již dospělé potomky, po její smrti trpěl samotou a doufá, že si profil přečte ta pravá osoba. Svému manželovi profil dala jako možná poslední dárek k letošnímu svátku svatého Valentýna. "Balím tohle (jako dárek) k Valentýnu a ten nejkrásnější nekvětinový dárek ve který mohu doufat já je, že si toto přečte ta pravá osoba, najde Jasona a začně další zamilovaný příběh," napsala žena umírající na rakovinu vaječníku. Nenechte si ujít: Jóga je podle faráře nástroj ďáblův

