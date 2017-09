Unikátní koncert Andrea Bocelliho v italské Pise. Dirigentem byl robot

Ministerstvo obrany je připraveno do rozpočtu na příští rok ze svých rezerv uvolnit 450 milionů korun. Dnes to uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Podle pondělní dohody vládní koalice mají ministerstva dohromady do rozpočtu na příští rok přispět čtvrtinou svých rezerv, celkem by mělo jít zhruba o deset miliard korun.