Uprchlíci dávají práci hlavně Němcům

Integrace imigrantů do německého trhu práce postupuje pomalu, více pracovních míst vytváří uprchlická vlna pro samotné Němce než pro žadatele o azyl.

Zaměstnávání uprchlíků zůstává největším problémem imigrační politiky v Německu. Agentura DPA uvedla, že integrace lidí, kteří prchají zejména ze Sýrie a Iráku, postupuje velmi pomalu. Více pracovních míst se vytváří naopak pro Němce, kteří uprchlíkům pomáhají se začleňováním do společnosti. Je to až 50 tisíc míst, uvedl Institut pro pracovní trh IAB. Jeho ředitel Joachim Möller tvrdí, že drtivá většina žadatelů o azyl nenajde práci do dvou let.

„Pokud se nám podaří to, že po pěti letech bude padesát procent uprchlíků dostávat mzdu, bude to určitě úspěch," řekl Möller. Do integrace bude muset spolková vláda i jednotlivé německé země investovat další miliardy eur. Loni stát na pomoc uprchlíkům vyčlenil sumu ve výši 20 miliard eur (540 miliard korun).

Od prosince 2015 do listopadu 2016 se pro uprchlíky vytvořilo 34 tisíc pracovních míst. „Mezi nimi jsou lidé ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Nigérie, Eritreje a Nigérie," vypočítal šéf IAB. Skoro tři pětiny, 57 procent, je zaměstnáno jen na dobu určitou. Dalších 406 tisíc uprchlíků je registrováno na úřadech práce.

Slova se zatím v činy nemění

Vládní program pro zaměstnávání uprchlíků zatím pokulhává za plány. Ministryně sociálních věcí a práce Andrea Nahlesová hovořila o vytvoření až sto tisíc pracovních míst. Od spuštění programu na začátku srpna to do Vánoc bylo jen pět tisíc míst, upozornil Möller.

Práce naopak přibývá pro profese, které uprchlíkům pomáhají s integrací do německé společnosti. Učitelé pro dospělé, zejména učitelé němčiny, pracovníci bezpečnostních agentur, sociální pracovníci a lidé pracující ve veřejné správě. To jsou obory, které mají díky uprchlíkům o práci postaráno.

Více míst pro úřady a policii

Také celoněmecké úřady přijímají více lidí. Spolkový úřad pro uprchlíky BAMF vytvořil pět tisíc nových míst, německá spolková policie dva tisíce. Klaus Dauderstädt ze Svazu německých zaměstnanců DBB hovoří o dalších místech, která jsou potřeba v jednotlivých spolkových zemích v Německu. U zemské policie, zemských soudů, škol.

„Celkem odhadujeme dodatečný požadavek na personál okolo 30 tisíc míst," řekl Dauderstädt. Podle něj se práce ve veřejné sféře v souvislosti se stovkami tisíc uprchlíků mění. Zejména se jedná o silnější požadavek na mezikulturní znalosti a znalosti dalších jazyků.

Německé ministerstvo vnitra uvedlo, že mezi lednem 2015 až listopadem 2016 požádalo v Německu o azyl 1,2 milionu lidí.

Německý institut pro hospodářský výzkum spočítal, že výdaje na uprchlíky přidaly 0,3 procenta německého HDP, které je čtvrté nejvyšší na světě. Podporují spotřebu v největší evropské ekonomice.

František Novák