Uprchlická love story: Volila Le Penovou, ale sama pomáhá íránskému uprchlíkovi

Svůj hlas dal a minulých volbách protiimigrantské straně Národní fronta političky Marine Le Penové. Teď jí ale hrozí vězení, protože pomohla íránskému uprchlíkovi, do kterého se navíc zamilovala. Beatrice Huretová ale věří, že nic špatného neudělala a ničeho nelituje.

Za dva týdny, 27. června 2017, ji čeká soudní jednání a může od něj za nezákonnou pomoc imigrantovi odejít i desetiletým trestem káznice.

Její cesta byla dlouhá, od letáků vyzývajících zuřivě k odporu proti uprchlíkům, od nadšení pro Národní frontu a její extremistickou politiku. Beatrice žije v oblasti Calais v severní Francii. Je jí 44 let. Žije v oblasti, kde se v posledních letech nashromáždily tisíce uprchlíků z Afrika, Asie a Blízkého východu. Všichni čekají na splnění svých snů a nadějí. Dostat se přes Kanál La Manche do Anglie.

Beatrice Huretová byla vdaná dvacet let za policistu, příslušníka pohraniční policie a velkého sympatizanta Národní fronty. „Žila jsem si svůj obyčejný život s každodenními starostmi, hlasovala pro Národní frontu stejně jako manžel a dvakrát o tom nepřemýšlela," vypráví svůj zamotaný životní příběh reportérce The Local.

Pracovala jako ošetřovatelka v domově pro seniory, převážně na nočních směnách, ale chtěla být spíš doma a starat se o své dítě. Když jí zemřel na rakovinu manžela, začala se péči o seniory věnovat naplno, dodělala si vzdělání pro tuto oblast.

Její život se změnil v únoru 2015, když pomohla jednomu súdánskému uprchlíkovi, který odešel z tábora v Calais známého pod názvem Džungle. Bylo pro ni šok vidět tisíce lidí, jak se brodí v blátě, ve špinavém a provizorním táboře. Ten existoval vm přístavním městě až do listopadu 2016, kdy ho policie definitivně zrušila a zbourala.

Láska na první pohled

Huretová začala do Džungle chodit pravidelně. Tam se také poprvé setkala s Mokhartem.

Mokhtar byl jedním z mnoha Iránců, kteří v březnu 2016 protestovali proti francouzskému úsilí o demolici jižní poloviny tábora. Když se poprvé setkali, mluvil anglicky, ale byly to jen základní výrazy jako „ahoj, děkuji ti, sbohem". Mokhart ji pozval do svého „obydlí" v táboře, nabídl jí čaj. „Měla jsem pocit, že je to někdo velice jemný, klidný. Byla to láska na první pohled," přiznává Beatrice. Ukázalo se, že jazyk, nebo spíš jeho neznalost, není pro vztah žádnou překážkou.

Pár měsíců poté, co se seznámili, zkoušel se Mokhtar s jiným uprchlíkem a jeho rodinou dostat fo Anglie uvnitř kamionu. Ale plán selhal. Pak ji Íránek poprosil o pomoc při uskutečnění dalšího zoufalého plánu na lepší život. Snažila se mu a jeho přátelům a rodinám sehnat malý člun asi za tisíc eur. „Kdybych to neudělala já, obrátí se na někoho jiného," vysvětluje Beatrice. „Byl to jejich cíl a já bych je nedokázala přemluvit."

11. června 2016, ve čtyři hodiny ráno, se Mokhtar a ostatní nalodili. Objal se s Beatrice a loďka vyrazila směr Anglie.

Nedělala jsem nic nezákonného

Dva měsíce poté ji policie zatkla a umístila do vazby. Ve stejné stanici, kde dříve pracoval její zesnulý manžel. „Řekla jsem jim všechno popravdě, neudělala jsem nic nezákonného," hájí se Beatrice. Její íránský přítel se dostal šťastně do Anglie. Sedmatřicetiletý učitel se usadil na severu v Sheffieldu a dokonce získal pracovní povolení. Beatrice za ní jezdí každý druhý víkend. Už i její angličtina je lepší, už nemusejí tak často používat internetový slovník.

O svém příběhu napsala knihu – Calais, moje láska. Beatrice říká, že jí Mokhtar vrátil zapomenutou vůni lásky. V knize oslavuje jeho odvahu a důstojnost. „Dal mi ale i mnohem víc. Chuť žít v pravdě." Teď už jen záleží na tom, jak její pravdu pochopí a posoudí blížící se soud.