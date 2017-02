USA neplánují masové deportace, řekl ministr Kelly

Spojené státy neplánují masové deportace imigrantů, ani zapojení armády do vymáhání imigračních zákonů. Na tiskové konferenci po jednání s mexickým ministrem vnitra Miguelem Ángelem Osoriem Chongem to uvedl americký ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly. Ministr zahraničí USA Rex Tillerson po schůzce se svým protějškem Luisem Videgarayem Casem zdůraznil potřebu zastavit proud migrantů a drog z Mexika do USA a zbraní a peněžní hotovosti v opačném směru.

dnes 21:25 SDÍLEJ:

JOHN KELLY, REX TILLERSONFoto: ČTK/AP/Rebecca Blackwell

"Učinili jsme kroky správným směrem," uvedl mexický ministr zahraničí na tiskové konferenci po jednání s Tillersonem. "Nejlepší způsob, jak odstranit naše rozdíly, je dialog," dodal. Budoucí jednání se Spojenými státy budou podle Videgaraye "dlouhé a ne nezbytně jednoduché". Mluvit by se ale mělo mezi sousedy o všech sporných bodech. Přečtěte si: Při protestech proti policii na předměstí Paříže zadrželi 26 lidí Američtí ministři Tillerson a Kelly dnes končí svou dvoudenní návštěvu Mexika, jehož vztahy se Spojenými státy značně poznamenalo zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Trump se v předvolební kampani vůči Mexičanům ostře vyhrazoval a slíbil postavit na hranici obou zemí zeď, která zabrání migrantům ve vstupu do země. Trump rovněž uvedl, že za zeď zaplatí sami Mexičané. Kromě toho chce nový americký prezident deportovat miliony nelegálních přistěhovalců a znovu chce vyjednat také podmínky Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), na které se kromě USA a Mexika podílí i Kanada. Mexický prezident Enrique Peňa Nieto kvůli sporům s Trumpem před časem zrušil svou plánovanou cestu do Washingtonu. Čtěte také: Zlikviduje KLDR svého velvyslance v Česku? Prý je na řadě





Autor: ČTK