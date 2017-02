USA odvolaly zrušení víz lidem ze sedmi muslimských zemí, prý dočasně

Úřady Spojených států umožní na základě pátečního rozhodnutí federálního soudu v Seattlu vstup do země lidem s vízy, jejichž platnost dočasně zrušily kvůli dekretu prezidenta Donalda Trumpa. Oznámilo to dnes ministerstvo zahraničí. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ovšem zároveň uvedlo, že co nejdříve bude podána žádost o pozastavení platnosti soudního verdiktu.

"Odvolali jsme dočasné zrušení platnosti víz," informovalo ministerstvo zahraničí. "Jednotlivci s vízy, která nebyla fyzicky zrušena, mohou nyní (do USA) přicestovat, pokud jsou víza jinak platná," píše se dále v prohlášení americké diplomacie. Čtěte také: Je směšný, reagoval Trump na verdikt soudce, který blokuje jeho dekret Víza americké úřady dočasně zrušily občanům sedmi převážně muslimských zemí, které zmiňoval Trumpův dekret podepsaný minulý týden. Jednalo se o Irán, Irák, Libyi, Somálsko, Súdán, Sýrii a Jemen. Podle páteční informace ministerstva zahraničí počet takto dočasně zrušených víz nepřekročil 60.000. Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti dnes sdělila, že úřad se výroku soudu v Seattlu podřídí. Žádost o nouzové pozastavení platnosti tohoto verdiktu podle ní ale podá ministerstvo spravedlnosti, jakmile to bude možné. Nepřehlédněte: Setnul demokracii. Týdeník zobrazil Trumpa s hlavou sochy Svobody

