Spojené státy opouštějí UNESCO. Považují ho za protiizraelské

Třicetiletý Jan při své každodenní cestě do zaměstnání přehlédl muže na přechodu a srazil jej. Zraněný muž strávil pár týdnů v nemocnici a do normálního života se mohl vrátit až za půl roku. Za běžných okolností by škodu uhradila pojišťovna z Janova povinného ručení. Jenomže Jan povinné ručení neměl.