USA popřely, že by vyhlásily KLDR válku. Jde o absurdní tvrzení, reagovaly

Spojené státy odmítly prohlášení KLDR, že severokorejské zemi vyhlásily válku. KLDR v této souvislosti také uvedla, že má nyní možnost sestřelit americké bombardéry i mimo severokorejský vzdušný prostor.

Mluvčí Spojených národů Stephane Dujarric prohlásila, že by tyto dialogy mohly vést k „fatálnímu nedorozumění“. Jižní Korea se přimlouvá za politické řešení místo fyzického, protože to by prý mohlo vést k tomu, že by se situace vymkla kontrole.

Severokorejský ministr zahraničí Ri Yong-ho řekl v pondělí reportérům, že „by si celý svět měl dobře zapamatovat, že to byly Spojené státy, kdo jako první vyhlásily KLDR válku“. To přednesl po Valném shromáždění OSN, které se konalo v New Yorku.

Kromě toho také ministr řekl, že teď mají Severokorejci právo sestřelit americké bombardéry i mimo vzdušný prostor jejich země. Stalo se tak poté, co USA před dvěma dny demonstrovaly svou sílu tím, že nad Severní Koreou nechaly prolétnout americké bombardéry.

Není to však poprvé, kdy Severní Korea prohlásila, že jí Spojené státy „vyhlásily válku“. Slova ministra zahraničí KLDR jsou však poslední v sérii vyostřených slovních potyček mezi oběma zeměmi.

Ri Yong-ho se vyjádřil, že vyjádření amerického prezidenta na Twitteru, v němž podle Donalda Trumpa „ministr Ri a vůdce Kim Yong-un nebudou na této zemi již moc dlouho“, přispěla k vyhrocení situace. Na Valném shromáždění pak Ri prohlásil, že „se teprve uvidí, kdo tady již dlouho nebude“.

Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersová později v pondělí popřela, že by Spojené státy kdy válku KLDR vyhlásily s tím, že toto prohlášení je „absurdní“. Mluvčí Pentagonu Col Robert Manning na její slova reagoval tím, že je podle něj „jisté, že prezidentovi poskytnou všechna řešení, jak naložit se Severní Koreou, pokud neukončí své provokace“.

Jižní Korea vyzvala k „prozíravosti a pevnosti“ ohledně neustávajících provokací ze strany KLDR. Jihokorejský ministr zahraničí Kang Kyung-wha uvedl, že je nutné předcházet „jakémukoli dalšímu vyhrocení napětí a jakýmkoli vojenským střetům v regionu, které by se mohly rychle vymknout kontrole“.

Podle jihokorejské zpravodajské agentury Yonhap Pchjongjang v nedávné době měnil pozice svých vojenských letounů a posiloval svou obranu na východním pobřeží.