Úspěch irácké armády. V Mosulu obsadila hlavní únikovou trasu radikálů

Irácká armáda uzavřela poslední z hlavních výjezdů ze západní části severoiráckého Mosulu. Radikálové z Islámského státu (IS), kteří brání mosulské západní čtvrtě, tak přišli o další z tras, jimiž mohli prchat na západ k městu Tall Afar a syrské hranici. Informovala o tom dnes irácká armáda a svědci, které citovala agentura Reuters. Podle irácké vlády od zahájení bojů o západní Mosul z této části města uprchlo 26.000 civilistů.

O západní Mosul se bojuje od 19. února, východní část města padla po tříměsíčních bojích v lednu. Irácké oddíly postupují do západních čtvrtí od jihu, 9. obrněná divize obkličovala město ze západu a mířila právě k silnici mezi Mosulem a Tall Afarem, aby přeťala IS únikovou trasu.

Jeden z velitelů 9. divize řekl, že vojáci jsou kilometr od místa, jemuž se říká Mosulská brána, což je vstup do Mosulu ze severozápadu. "Máme silnici pod kontrolou, vidíme ji," řekl generál. Obyvatelé Mosulu sdělili, že je od úterka severozápadní dálnice pro civilisty uzavřená.

Ministr pro migraci Džásim Džáf dnes řekl, že státní organizace přijaly 26.000 osob, které prchly ze západního Mosulu v posledních dnech. Odhaduje se, že ve městě je stále na 750.000 lidí.

Irácký generál Abdal Vaháb Saadí řekl, že obsazením západní výpadové silnice se IS ocitl v Mosulu v obklíčení.

Tall Afar leží asi 60 kilometrů západně od Mosulu. IS zabral části irácké a syrského severu v roce 2014, v Iráku nyní drží západní Mosul a stále také Tall Afar. Odhaduje se, že v západních čtvrtích Mosulu je asi 2000 bojovníků IS. Vojáci tvrdí, že čím víc se blíží centru města, tím víc narážejí na cizince bojující v řadách IS.

