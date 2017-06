Ústečan píše z Filipín: Islámský stát je zde velkým problémem

Minulý týden prožil bývalý redaktor Ústeckého deníku, který nyní žije na Filipínách, poprvé zemětřesení. Ve čtvrtek večer nedaleko od jeho nového domova se stala další tragická událost.

Islámský stát se přihlásil ke čtvrtečnímu útoku na luxusní komplex hotelů a kasin Resort World Manila ve filipínském hlavním městě. Je to jen čtyři kilometry od mého nového bydliště. Asi to bude lež. Je divné, že by při akci teroristé nikoho nezastřelili, nebo neodpálili bombu.

Navíc zmizelo 130 milionů PHP v žetonech (asi 65 milionů korun) takže vše spíše napovídá loupeži. To ale neznamená, že by tu IS nebyl problém a teroristický útok je tu pravděpodobný možná ještě víc než v Paříži, Londýně nebo Berlíně.

Filipínská vláda již přes týden bojuje s islamisty ve městě Marawi na ostrově Mindanao. Prezident Duterte tam vyhlásil stanné právo. Bezpečnostní opatření jsou v Manile i dalších místech na první pohled vysoká. U každého většího obchodu nebo dražšího bytového komplexu vás při vstupu kontroluje ochranka, před bankami, ale třeba i čerpacími stanicemi, běžně postávají uniformované stráže s pumpovací brokovnicí. Většinou je to ale komedie.

Když jdete do obchodu, strážný před a za vámi jakoby máchne ručním detektorem. I když máte v kapse klíče a hrst mincí, ani nepípne. A chlapíci s brokovnicemi vypadají tak profesionálně, že doufáte, aby je nenapadlo na někoho střílet na přeplněné ulici, protože by možná zabili více lidí než nějaký útočník.

Filipíny se žádným islámským státem stát nemohou. Islamisté působí jen na jihu. Ze sto milionů Filipínců je muslimů jen pět procent. Proti 90procentní křesťanské většině nemají šanci. Ale tam, kde jsou ve většině, bude mít vláda velký problém teroristy vykořenit.