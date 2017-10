Útočník v Marseille ubodal dvě ženy, další lidi zranil. Policie ho zastřelila

AKTUALIZUJEME 42 14

Davy katalánských voličů se bez ohledu na verdikt ústavního soudu i varování Madridu snaží dostat do hlasovacích místností. Nezřídka se přitom musí probít přes policejní uzávěry. Ilegální referendum, na jehož konci by mohla být největší ústavní krize v historii Španělska a jeho rozbití, by mělo skončit ve 20.00 místního času.