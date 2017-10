Útočník z Las Vegas měl doma 19 zbraní, výbušniny a tisíce kusů munice

Po prohledání útočníkova domu ve městě Mesquite vzdáleném asi 130 kilometrů od místa činu nalezli podle agentury AP policisté zmíněný arzenál. V autě muže pak objevili dusičnan amonný, který se používá při výrobě výbušnin.

V pokoji, ze kterého Paddock střílel, objevili policisté dalších více něž třiadvacet zbraní. O nálezu informoval místní šerif Joseph Lombardo. Nejméně dva majitelé obchodů se zbraněmi ze státu Nevada a Utah už uvedli, že si u nich Paddock kupoval výzbroj. Žádné známky potenciálnně nebezpečného chování u něj ale nespatřili.

Někteří vyšetřovatelé podle BBC uvedli, že útočník mohl trpět psychickou poruchou, žádné důkazy ale zatím pro toto tvrzení neexistují. Motiv střelce tak stále zůstává nejasný, policie na jeho odhalení pracuje.

Prezident Spojených států Donald Trump útok v pondělí odsoudil jako „čiré zlo“. Krátce po útoku na svém twitterovém účtu kondoloval rodinám a přátelům obětí. „Nemůžeme pochopit jejich bolest, nedokážeme si představit jejich ztrátu,“ řekl později ve svém pětiminutovém projevu.

„V těchto časech hledáme všichni nějaký smysl v tomto chaosu, hledáme světlo ve tmě,“ dodal. Nevadský masakr je nejhorší útok, se kterým se Trump na půdě USA za dobu své funkce setkal. Krátce po Trumpově proslovu vydal dle CNN Bílý dům prohlášení, ve kterém nařídil stažení státních vlajek na půl žerdi na všech federálních budovách.

Prezident Trump dlouhodobě podporuje držení střelných zbraní běžnými občany USA. Nebylo tomu tak ale vždy, v roce 2000 se vyjádřil proti držení útočných pušek a pro o něco delší čekací doby při nákupu zbraní. V roce 2012 chválil tehdejšího prezidenta USA Baracka Obamu za návrh na přísnější regulaci střelných zbraní po střelbě ve škole v Newtownu v Connecticutu. Incident si tehdy vyžádal 26 životů, včetně dvaceti dětí.

Už v roce 2015 ale Trump prohlašoval, že obranou před masovými útoky střelců je vlastnění zbraní co nejvíce lidmi. Obětí střelců by podle něj bylo méně, kdyby se střílelo "oběma směry". Ve svým předvolebních prohlášeních v roce 2016 pak napadal protikandidátku Hillary Clintonovou za její podporu zákazu zbraní a tvrdil, že on je tím kandidátem, který ochrání 55 milionů Američanů, kteří v současnosti vlastní zbraně.

Kongres právě projednává zákon, který by Američanům usnadnil nákup tlumičů zbraní. Ten po masakru v Las Vegas kritizovala na svém Twitteru právě Hillary Clintonová. Trump se k zákonu zatím nevyjádřil.

The crowd fled at the sound of gunshots.



Imagine the deaths if the shooter had a silencer, which the NRA wants to make easier to get.