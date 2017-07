Útok na venezuelský parlament. Madurovi příznivci přepadli poslance

Venezuelští provládní aktivisté vtrhli včera v podvečer s tyčemi a trubkami do venezuelského parlamentu a zatočili na opoziční poslance. Podle AFP bylo zraněno nejméně sedm lidí, třem z nich tekla krev z hlavy.

Zhruba stovka vládních příznivců přepadla venezuelský parlament, zranila několik lidí a později zablokovala vstup do budovy. Uvěznila tak uvnitř asi 350 převážně opozičních poslanců, členů personálu a ostatních lidí. Původní zasedání ke dni nezávislosti venezuelského kongresu se proměnilo v násilné devítihodinové obléhání. Policie se dlouho vyhýbala zásahu. Nakonec ale policisté a vojáci se štíty vytvořili průchod, jímž mohli venezuelští zákonodárci odejít.

Skutečnost, že ozbrojený dav prorazil brány jediné státní instituce, která je ještě stále pod kontrolou opozice, hodnotí pozorovatelé jako další kapitolu politického násilí, které v současnosti ovládá Venezuelu. Americké ministerstvo zahraničí odsoudilo toto přepadení jako „útok na demokratické principy zasloužilých mužů a žen, kteří před 206 lety bojovali za nezávislost Venezuely.“

Útočníci podporovali současného prezidenta Nicolase Madura, který trvale čelí opozičním požadavkům na vyhlášení nových voleb, jež by ho s největší pravděpodobností odstranily z funkce. Celonárodní protesty proti Madurovi vyvolaly v zemi už tři měsíce trvající chaos. Maduro současný útok verbálně odsoudil.

„Naprosto odsuzuji tyto skutky. Nikdy se nebudu spoluúčastnit jakéhokoli násilného činu," uvedl Maduro v projevu na vojenské přehlídce v Caracasu. Odmítl ale potvrdit, že na parlament zaútočili jeho fanoušci. "Nařídil jsem vyšetřování a spravedlnosti bude učněno zadost,“ řekl venezuelský prezident.

Podle svědků měli někteří z útočníků na parlament na obličejích masky. Jeden z nich odpálil něco jako dělobuch, což vyvolalo paniku a chaos. Poslanci se nakonec před agresory zabarikádovali v jedné místnosti a čekali na policii, která dlouho jen přihlížela. Když bylo nakonec povšem, zůstaly na zdech budovy stopy krve. Zraněno bylo sedm opozičních poslanců, z toho pět muselo být převezeno do nemocnice. Podle poslanců byli zraněni i dva zaměstnanci parlamentu.

"Nebolí to tolik, jako to, když vidím, jak každým dnem ztrácíme svou zemi,“ řekl novinářům poslanec Armando Armas, když ho nakládali do sanitky se zakrvácenou hlavou.

Během tři měsíce trvajících protivládních protestů bylo při střetech s policií zabito už nejméně 91 lidí. Venezuelané obviňují Madura z rozpoutání hospodářské krize, která způsobila nedostatek potravin, léků a řady dalších základních potřeb, jako je třeba mýdlo. Vláda i opozice se vzájemně obviňují z používání násilí. Nové volby jsou zatím plánovány na 30. července.