Útok v kasinu na Filipínách: 36 mrtvých, útočník se zapálil

Nejméně 36 lidí zemřelo při útoku v kasinu ve filipínském hlavním městě Manile. Útočník ale střílel pouze do vzduchu. Podle policie se polil benzínem a zapálil, většina obětí se pak udusila kouřem, nebo zemřela při skoku z okna.

Střelec prý vtrhl do kasína, začal převracet herní stoly a střílet do vzdchu.

Žádné spojení s terorismem zatím policie neprokázala. Podle všeho čin nesouvisí se včerejším útokem na Resort World Manila, kde střílelo několik ozbrojenců v černém. Informovala o tom agentura Reuters.

„Všechno vede k tomu, že tento kriminální čin spáchal psychicky narušený jedinec. Ačkoliv pachatel dával varovné výstřely, nic nenasvědčuje tomu, že by chtěl někoho zranit, nebo mu ublížit," uvedl mluvčí policie Ernesto Abella.

Podle policie zranění utrpělo 54 osob, někteří z nich vážně.

Motiv činu zatím není jasný, spekuluje se o snaze muže přijít k penězům. „Sám se upálil v hotelovém pokoji číslo 510, lehl si na postel, přikryl se tlustou dekou a zjevně se polil benzínem," dodal Abella.

K útoku se zatím přihlásil samozvaný Islámský stát (IS). Útoky islámského státu podle policie ale vypadají jinak.

„Kdyby to byl Islámský stát, lidé, kteří uvnitř hráli, by byli zastřeleni nebo zabiti bombou. Nikomu neublížil. Těm, kdo utrpěli zranění, se to stalo, když vyskakovali z oken," dodal.

Filipíny jsou převážně křesťanské, katolické. Od minulého týdne bojuje filipínská armáda s islamisty napojenými na IS. Boje s islamisty si od minulého týdne vyžádaly desítky obětí. Nejtvrdší boje probíhají na ostrově Mindanao.

České ministerstvo zahraničí, nepředpokládá, že by na místě byli nějací Češi.