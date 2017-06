"Myslel jsem, že jdou pomoci, ale oni vytáhli nože." Útok v Londýně očima svědků

/VIDEO/- Poslední londýnské teroristické útoky se odehrály jen pár minut po skončení finále Ligy mistrů mezi kluby Real Madrid a Juventus. Pachatelé útočili ve čtvrti plné barů, kde mnozí fanoušci sledovali fotbal v televizi.

"Blížili se, pak se rozběhli a spustili pokřik: To je pro Alláha," řekl BBC muž, který se představil jako Gerard. Dodal, že viděl, jak útočníci bodají dívku, a pokusil se jim v tom bránit.

Další svědek, který se označil jako Eric, BBC sdělil, že viděl tři muže vystoupit z bílé dodávky poté, co srazili několik chodců. "Myslel jsem, že jim jdou pomoci. Ale oni je místo toho začali kopat, mlátit a vytáhli nože. Bylo to vyložené běsnění," řekl a dodal, že také slyšel křik: "To je pro Alláha."

Británie se probouzí do rána po dalším teroristickém útoku jen dvanáct dní poté, co sebevražedný atentátník zabil 22 lidí na koncertě v Manchesteru v severozápadní Anglii. K novému útoku došlo jen pět dní před všeobecnými volbami, v nichž měla být bezpečnost důležitým tématem.

Svědci popsali rychle rozjetou dodávku, která najela do několika chodců na londýnském mostě, a pak jednoho až několik mužů s noži, kteří se rozběhli směrem k barům, v nichž bylo v tu dobu plno lidí. Jeden svědek uvedl, že viděl až pět útočníků.

Reportérka BBC Holly Jonesová, která byla na mostě v době útoku, uvedla, že dodávka jela rychlostí "pravděpodobně 50 mil za hodinu". "Najela do zhruba pěti nebo šesti lidí. Asi dva porazila, když byla ještě přede mnou, a pak další tři za mnou, když mě minula," řekla Jonesová BBC News Channel. Podle očitých svědků pak z dodávky vystoupili muži, kteří se rozběhli směrem ke čtvrti Borough Market. Člen bezpečnostní stráže, která dohlíží na řadu restaurací v okolí Londýnského mostu, řekl BBC, že viděl čtyři útočící osoby.

Několik lidí sdělilo BBC, že jim policie nařídila, aby zůstali uvnitř restaurací, a nakonec museli vyjít s rukama nad hlavou.

Další svědci hovoří o následné střelbě. Italský fotograf a dokumentarista Gabriele Sciotto, který sledoval fotbal v hospodě Wheatsheaf na čtvrti Borough Market, oznámil, že viděl, jak policie zastřelila tři muže těsně u hospody. Podle něj byl jedním ze zastřelených muž oblečený v bojových kalhotách, s oholenou hlavou, a opásaný něčím, co vypadalo jako pás s pevnými pouzdry nebo sumkami. Další dvě těla ležela za ním. "Všichni tři byli střeleni během dvou až pěti vteřin," řekl Sciotto BBC.

Sciotto také zveřejnil fotografii, na níž je vidět právě zmíněný útočník. Pás kolem jeho těla představoval podle policie imitaci bomby.