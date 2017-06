Útok v Londýně. Všichni propuštěni, nikdo nebyl obviněn

Pět měsíců do dne D a rychlá kadence volebních průzkumů je pro straníky infarktovou směsicí. V hnutí ANO by teoreticky mohli být klidní, protože při současných preferencích by dosáhli na 60 i více poslaneckých křesel. To by jim ovšem nesměl šéfovat Andrej Babiš, který se i podle upravených stanov může v hnutí chovat jako ve vlastní firmě.