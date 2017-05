Útok v Manchesteru: policie pokračuje v razii, zatkla už deset lidí

Podle serveru The Guardian policie kvůli útoku, kdy sebevražedný atentátník Salman Abedi zabil 22 lidí včetně dětí a desítky zranil, zadržela celkem deset lidí. Ve vazbě podle listu nadále zůstává bratr útočníka. Dva podezřelí, muž a žena, byli propuštěni bez vznesení obvinění.

Šéf manchesterské policie Ian Hopkins už ve čtvrtek uvedl, že zatýkání, která mají rozkrýt možnou teroristickou síť zodpovědnou za útok v multifunkční hale, jsou „významná".

Při raziích byly podle Hopkinse zabaveny velice důležité předměty podobné těm, které byly použity při teroristickém útoku na koncertě zpěvačky Ariany Gradeové.

Policie podle reportéra listu The Guardian vtrhla i do místního Barbershopu. Zda přímo v kadeřnictví někoho zatkla, neuvádí. Policejní kordon byl podle svědků umístěn celkem kolem čtyř objektů - železářství, lékarny, kavárny a již zmiňovaného holičství.

Police officers are in a Barbers in Moss Side as part of arena bombing investigation, see here where they have broken the shutters open. pic.twitter.com/O6nGyDwrF9