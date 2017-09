Útok v Marseille, žena polila americké turistky kyselinou

Ve francouzském přístavním městě Marseille došlo ke kyselinovému útoku. Napadeny byly čtyři americké turistky. Dvě z nich byly odvezeny do nemocnice s popáleninami. Útok spáchala čtyřicetiletá žena, která byla na místě zatčena. Teroristický motiv vyšetřovatelé zatím vylučují.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP/Claude Paris

K útoku došlo na vlakovém nádraží Saint Charles, odkud měly turistky namířeno do Paříže. Podle francouzských vyšetřovatelů nebyl zřejmě motivem terorismus. Žena, která čin spáchala, byla podle policistů pravděpodobně mentálně narušená.

Mluvčí francouzské prokuratury pro The Associated Press uvedl, že dvě turistky zasáhla kyselina do tváře a musely být hospitalizovány s popáleninami, jedné hrozí poškození zraku. Všechny čtyři zažily šok a byly převezeny do nemocnice. Podle mluvčího jde o mladé dívky ve věku kolem dvaceti let.

Marseille se stala svědkem nebezpečného incidentu také letos 21. srpna, kdy na dvou autobusových zastávkách najel v ranních hodinách do lidí osobní vůz. Jednomu člověku zlomil nohu a jednu ženu zabil. Ani v tomto případě neprokázalo vyšetřování teroristický motiv, pravděpodobně šlo o psychické problémy pětatřicetiletého řidiče. Také jeho policie na místě zatkla.