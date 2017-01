Užívání marihuany k lékařským účelům? V Německu zákon prošel

Poslanci z dolní komory německého parlamentu ve čtvrtek jednomyslně schválili zákon, který povoluje užívání konopí pro lékařské účely v případě vážně nemocných pacientů, strádajících absencí alternativní terapie.

Marihuana. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Až dosud mohou němečtí pacienti získat přístup k lékařskému konopí jen na zvláštní povolení, jehož obstarání však bylo složité. Tisícovka pacientů, která je získala, si musela tuto léčbu sama hradit.

Čtěte také: Za kouření marihuany rok vězení. V Tunisku volají po změně zákona

Německo se tak přidávává k řadě evropských zemí, které povolily léky z konopí, jako je Británie, Česko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko, poznamenala agentura AFP.

Zákon ale ještě musí schválit zákonodárci z horní komory. Předpokládá se, že se tak stane v březnu.

Předpis jen ve výjimečných případech

Lékaři pak budou moci předepsat pacientům s rakovinou, epilepsií, roztroušenou sklerózou či trpícím chronickými bolestmi recept, s kterým si zajdou do lékárny a který jim uhradí zdravotní pojišťovna. Podle zákona by se ale marihuana měla předepisovat ve velmi výjimečných případech, jako poslední možnost v případech, kdy nic jiného nezabírá. Pacienti si nadále nebudou smět pěstovat konopí pro vlastní potřebu.

Podle nového zákona by také Německo přestalo nakupovat lékařské konopí v zahraničí a začalo by se pěstovat přímo v zemi pod dohledem úřadů. Ty by měly dohlížet na kvalitu vyrobených léčiv a zároveň zajistit, že se nebude konopí zneužívat jako droga. Marihuana totiž zůstává v Německu nelegální a vláda na tom nechce nic měnit.

Zákonodárci ujišťují, že v žádném případě nepovolují "hulit na předpis", neotvírají cestu k rekreačnímu užívání marihuany. Nicméně v některých kavárnách v Berlíně, vyhlášeném svou tolerancí a mládím, není vzácností ucítit typický pach dýmu z marihuany. Jakkoli je oficiálně zakázaná, ve skutečnosti bývá v malých dávkách tolerována, poznamenala AFP.

Čtěte také: Slavný nápis Hollywood vtipálek změnil na Hollyweed