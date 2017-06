V Asii podporujeme zájmy Spojených států, říká japonská ministryně obrany

Japonská ministryně obrany Tomomi Inada v sobotu podpořila Spojené státy v jejich tlaku na Severní Koreu. Řekla, že není ani proti vojenským úderům. Podle ní chce Tokio prohloubit své spojenectví s Washingtonem, které by zajistilo větší regionální bezpečnost.

"Spojené státy daly jasně najevo jak slovy, tak skutky, že všechny možnosti jsou otevřené. Silně podporuji pozici USA," uvedla japonská ministryně obrany během konference o regionální bezpečnosti v Singapuru.

Zesilování jaderných a raketových testů se strany Severní Koreje vyvolává v nedalekém Japonsku strach. Předseda japonské vlády Shinzo Abe proto vyzývá k tvrdší politice vůči této zemi. Japonské vojenské síly, zahrnující i torpédoborce, absolvovaly třídenní výcvik se dvěma americkými ltadlovými loděmi. Výcvik zahrnoval i simulované bojové lety stíhaček F-18 amerického námořnictva a japonských stíhaček F-15.

Cvičení následovalo po třech testech balistických raket, které Severní Korea provedla během několika posledních týdnů. Zatím poslední test se uskutečnil minulé pondělí. Vystřelená raketa dosáhla výšky 120 kilometrů a spadla do Japonského moře - sice do mezinárodních vod, ale současně do japonské hospodářské zóny, v níž má Japonsko právo provádět průzkum a čerpat mořské zdroje.

Japonsko má navíc zájem na tom, aby vojenské partnerství se Spojenými státy kromě severokorejského problému přispělo i k vyřešení problémů v Jihočínském moři, o něž se pře několik asijských států včetně Číny. Ta si na něj dělá exkluzivní nárok. Její sílící vojenská přítomnost přitom vyvolává obavy v Japonsku i na Západě, protože Jihočínským mořem vede jedna z nejrušnějších námořních tras na světě.

"Silná a dlouhodobá aliance Japonska a Spojených států funguje jako veřejně-prospěšná organizace, která přispívá k míru a stabilitě regionu," uvedla japonská ministryně obrany.