V Berlíně zadrželi imigranty podezřelé ze zapálení bezdomovce

Berlín - Německá policie zadržela sedm mladých imigrantů, které podezřívá z toho, že o Vánocích v Berlíně zapálili bezdomovce. Mladíky ve věku 15 až 21 let zřejmě obviní z pokusu o vraždu, informovala dnes agentura DPA. Čin vyvolal v Německu značné pobouření.

V noci ze Štědrého dne na Boží hod vánoční ve stanici berlínského metra sedm mladíků zapálilo spícího 37letého bezdomovce. Kolemjdoucím se ho ale podařilo rychle uhasit, a muž tak neutrpěl žádná zranění.

V pondělí berlínská policie zveřejnila fotografie podezřelých pořízené ze záznamu bezpečnostních kamer. Šest z nich se následně přišlo samo udat, sedmého strážci zákona dnes vypátrali.

Podezřelým je mezi 15 a 21 lety, šest z nich pochází podle policie ze Sýrie a sedmý je z Libye. Všichni přišli do Německa jako žadatelé o azyl a to od roku 2014 do letoška. Někteří členové skupiny se již v minulosti dostali do konfliktu se zákonem, uvedla berlínská policie, která za hlavního podezřelého považuje 21letého muže.

