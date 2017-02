V Brazílii začal tradiční karneval.Vítěz samby získá trofej a popularitu

Od divokých pouličních večírků pořádaných v jednotlivých čtvrtích, přes přehlídky kostýmů pro psy až po extravagantní vystoupení jednotlivých škol samby se v Brazílii naplno rozeběhly tradiční karnevalové oslavy.

Ovšem v Riu de Janeiro, které je doslova synonymem karnevalu, byl letošní začátek oslav poněkud zvláštní. Postaral se o to konzervativní, hluboce věřící starosta Marcelo Crivella, který se nezúčastnil pátečního úvodního ceremoniálu.

Pětidenní festival má podle odhadů přinést Riu zisky ve výši miliardy amerických dolarů (asi 25 miliard korun). Ale ani vidina finanční injekce, která v nelehkých ekonomických dobách přijde městu víc než vhod, nepřiměla bývalého evangelického biskupa Crivellu, aby se zúčastnil slavnostního zahájení, a jak mu velí tradice, na dobu karnevalu předal klíče od města králi karnevalu - tlouštíkovi Momo.

Starosta se vymluvil na nemoc manželky a klíč od města předal králi Momo na stadionu Sambodrom kulturní tajemník Ria.

Tím se ale nijak nenechaly odradit statisíce lidí, kteří se v sobotu sešli na nejstarším a největším večírku v Riu nazvaném Bola Preta (černá koule). Ten v minulosti do historického centra Ria přilákal až milion slavících lidí oblečených v bílé a černé barvě.

Ve městě Salvador se v sobotu sešel obrovský dav lidí, aby si poslechli muzikanty Gilberta Gila a Caetanu Velosa, kteří zpěvem oslavili 50. výročí hudebního hnutí Tropicalia, které sami založili. Karneval se koná také v brazilském obchodním centru Sao Paulu, kde slavící lidé zablokovali karnevalovými průvody dopravu.

Karnevalové oslavy potrvají v celé zemi až do úterka. Od dnešního dne do úterního rána poběží soutěž škol samby, které se po většinu roku připravují na 75 minut trvající vystoupení. To musí obsahovat nejméně šest alegorických vozů, které novátorským způsobem líčí téma, jež rozvíjejí členové školy samby zpěvem a tancem.

Vítěz soutěže získá trofej a roční proslulost v celé zemi. Karnevalové průvody a účast v nich bere Brazílie natolik vážně, že jedna z univerzit v Riu de Janeiro má dokonce i studijní obor pro manažery škol samby.

