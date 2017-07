V čele Mongolska stane bývalý zápasník

Čtyřiapadesátiletý realitní magnát a bývalý zápasník Khaltmaa Battulga zvítězil v mongolských prezidentských volbách a po sečtení 87 procent hlasů získal 51 procent. Kandidát Demokratické strany je mongolskou sportovní legendou.

Nový mongolský prezident Khaltmaa BattulgaFoto: ČTK

Battulga v Mongolsku vlastní hotel, zábavní park a podniká v potravinářském průmyslu. „Mongolsko zvítězilo," uvedl Battulga bezprostředně po zvolení. "Okamžitě začnu pracovat na řešení ekonomických problémů a osvobození občanů od dluhů,“dodal.

The new president elect of Mongolia Mr. Battulga Khaltmaa



World champion of sambo wrestling, artist, and a billionaire pic.twitter.com/yWhUa3dcuW — О. Энхтайван (@O_Enkhtaivan) 8. července 2017

Ve své kampani také Battulga sliboval, že k občanům dostane více peněz z těžby mongolského nerostného bohatství a také se dle svých slov pokusí vypořádat se s vysokým státním dluhem a bude řešit i dluhy občanů. Uvedl to server BBC.

Těžební rozmach v roce 2011 posunul Mongolsko do pozice nejrychleji rostoucí ekonomiky na světě, přičemž HDP v té době vzrostl až o 17,5 procenta. To se však ale obrátilo poté, co v loňském srpnu klesla hodnota místní měny – Mongolského tugriku. Ten se pak stal nejslabší světovou měnou.

Battulgovým soupeřem na prezidentský post byl Mieygombo Enkhbold. Ten získal 41 procent hlasů. Mongolové proti výběru těchto dvou kandidátů protestovali a při volbě odevzdali asi sto tisíc prázdných hlasovacích lístků.

Battulga bude nyní čelit také výzvě v parlamentu, kterému vládnou jeho političtí konkurenti – Mongolská lidová strana.