V čínské vesnici došlo k masivnímu sesuvu půdy, pohřbil přes sto lidí

Sesuv půdy zničil na čtyřicet domů, uvedl server BBC. Na místo se sjely záchranné složky, které intenzivně pátrají po nezvěstných. Těch má být přitom přes sto.

Svět už také obletěly obrázky z místa tragédie, které zveřejnil čínský tisk. Buldozery se snaží odklízet velké balvany, zatímco záchranné složky pátrají po přeživších.

V Číně dochází kvůli silným dešťům k sesuvům půdy téměř každý rok.

#SichuanLandslide: Rescuers race to remove a huge rock after hearing response from underneath. Over 100 people feared buried. pic.twitter.com/hfWgX2nTcq