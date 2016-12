V Hamburku kvůli útoku v Berlíně znovu prověřují záhadnou vraždu

Hamburk - Hamburská policie prověřuje možnou spojitost atentátu na berlínský vánoční trh s nedávnou záhadnou vraždou šestnáctiletého mladíka. Informoval o tom dnes list Hamburger Abendblatt (HAB). K oběma činům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Kriminalisté ale měli o jeho prohlášení pochybnosti.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/DPA/Friso Gentsch

Šestnáctiletého chlapce zavraždil 16. října pod Kennedyho mostem na břehu řeky Alster v severoněmeckém přístavním městě zatím neznámý útočník. Hocha zezadu několikrát bodl do zad a jeho přítelkyni skopl do řeky. Zatímco dívce se podařilo uniknout, chlapec krátce po převozu do nemocnice zraněním podlehl.

Podle hamburských kriminalistů existuje podobnost mezi identikitem, který sestavili na základě výpovědi napadené dívky, a podobou Tunisana Anise Amriho, kterého německá policie hledá v souvislosti s pondělním útokem na vánoční trh v Berlíně. "Je to další stopa, kterou sledujeme," řekl dnes HAB policejní mluvčí Timo Zill.

K atentátu v Berlíně i vraždě mladého chlapce v Hamburku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Hamburská policie ale na počátku listopadu informovala, že se na základě předběžných závěrů vyšetřování nedomnívá, že by mladíka zabili skutečně islámští radikálové.

Pochybnosti o tom, že by byl pachatel členem IS, měli policisté především proto, že v oznámení, v němž se radikálové k činu přihlásili, hovořili o dvou pobodaných osobách. Dívka přitom žádné zranění neutrpěla. Islamisté se k činu také přihlásili výrazně později, než u nich bývá zvykem.

