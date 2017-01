V Íránu přistál první ze stovky airbusů, které si Írán objednal

Teherán - Na teheránském letišti Mehrábát ve čtvrtek přistál první ze stovky airbusů, které si Írán objednal ve Francii. Učinil tak v rámci velké zakázky, kterou uzavřel po vyjednání dohody o svém jaderném programu v roce 2015. Na letiště přišla stroj přivítat delegace íránských představitelů, v níž byl i ředitel společnosti Iran Air Farhád Parvareš a ministr dopravy.

Fabrice Brégier, Alí Akbar SálehíFoto: ČTK/Vahid Salemi

Airbus A321 je první nové letadlo, které Írán zakoupil za posledních 23 let. Nasazeno bude na vnitrostátních linkách.

"Do konce íránského roku (20. března 2017) ještě dostaneme dva stroje A330 a v následujícím roce pak dva airbusy A321 a A330," řekl na ceremonii ministr dopravy Abbás Achúndí.



Společnost Iran Air uzavřela loni s evropským výrobcem letecké techniky Airbus smlouvu o nákupu 100 letadel. Katalogová hodnota zakázky je 20 miliard dolarů (507 miliard Kč), při velkých objednávkách ale dostávají letecké firmy výraznou slevu. Iran Air loni tvrdil, že hodnota kontraktu nepřekročí deset miliard dolarů.



Stroj, který dnes uvítali na letišti v Teheránu, vzlétl z Toulouse, kde má výrobce airbusů sídlo. Na palubě byl také ředitel obchodní divize firmy Fabrice Brégier.



Írán kvůli mezinárodním sankcím nemohl v minulých letech letadla na Západě nakupovat. V jeho letecké flotile je z minulosti několik airbusů. Část sankcí mohla být zrušena díky dohodě, v níž Írán předloni přistoupil na omezení svého jaderného programu.



Írán letadla nakoupí také v USA. Loni podepsal smlouvu o nákupu 80 letadel s americkým výrobcem letecké techniky Boeing. Kontrakt za 16,6 miliardy dolarů (421 miliard Kč) je největším obchodním kontraktem mezi Íránem a Spojenými státy od islámské revoluce v roce 1979. První letadlo od tohoto výrobce by měl Írán dostat v dubnu.

