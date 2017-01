V Itálii havaroval autobus s maďarskými školáky. Zemřelo 16 lidí

Washington – Od Trumpova prezidentství si americký Čech Daniel Sidzina slibuje snadnější podnikání, pokud jde například o jednání s úřady či výši daní. „Černé to určitě nebude. To se říká vždycky, říkalo se to i za Obamy," řekl Sidzina, který je v USA od konce 90. let a provozuje tu restauraci Bistro Bohem.