V Izraeli vyvíjejí dron, který bude schopen evakuovat z nebezpečí

Izraelská společnost Urban Aeronautics pracuje 15 let na vývoji bezpilotního letadla, které bude schopné vzlétnout s pasažérem. Zkušební let se konal na konci loňského roku, na trhu by stroj nazvaný Cormorant mohl být za tři roky. Přepraví až 500kilogramovou zátěž rychlostí až 185 kilometrů za hodinu. Využitelný by mohl být například při evakuaci lidí, kteří uváznou v nedostupných či nebezpečných oblastech.

Bezpilotní letoun/ilustrační fotoFoto: ČTK

Cena tmavozeleného stroje poháněného vnitřními rotory, nikoli vnějšími vrtulemi, jako má vrtulník, by se podle současných odhadů mohla pohybovat kolem 14 milionů dolarů (360 milionů korun). "Představte si, že je ve městě bomba nebo chemikálie a tento stroj řízený na dálku bude schopen dostat se na ulici a dekontaminovat ji," řekl zakladatel společnosti Urban Aeronautics Rafi Joeli. Čtěte také: Izrael se rezoluci OSN nepodřídí, chystá protiopatření Svůj podnik založil v Javne ve středním Izraeli a v roce 2001 se rozhodl zahájit vývoj dronu, který bude bezpečnější než vrtulník. Bude schopen dostat se i mezi budovy a pod elektrické dráty bez rizika, že o ně zavadí vrtulí. Velikostí Cormorant odpovídá osobnímu automobilu a musí být ještě vylepšen, aby odpovídal standardům leteckého úřadu. Listopadový test navíc ukázal určité problémy s palubními senzory. Joeli si nechal zaregistrovat 39 patentů, takže konkurence se neobává. Experti z oboru letectví očekávají, že tato technologie pomůže zachraňovat životy. "Může to přinést zvrat v několika vojenských oblastech, třeba v evakuaci zraněných vojáků z bojiště," řekl Tal Inbar, který vede oddělení výzkumu bezpilotních strojů na izraelském Fisherově institutu pro letecká a vesmírná studia. Přečtěte si: V Izraeli zatkli arabského poslance, prý pašoval mobily do vězení





