VIDEO: V Johannesburgu hořely taxíky, dopravci válčí s Uberem kvůli cenám

Auta byla zapálena v bohaté čtvrti Sandton poblíž stanice Gautrain, což je oblíbené stanoviště taxíků a také místo, kde už dřív docházelo k útokům na vozy Uber. Zatím není zřejmé, kdo byl žhářem. O případu informovala agentura Reuters.

"Všichni řidiči unikli bez zranění. Zatím se domníváme, že incident souvisí s pokračujícím bojem mezi provozovateli taxíků s taxametrem a řidičů Uberu," uvedl mluvčí tamější policie Mavela Masondo. Od pátku policisté místo hlídají.

