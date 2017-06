V Kolumbii se potopila loď se 150 turisty na palubě

Loď se z neznámých příčin začala nebezpečně naklánět a vzápětí šla rychle ke dnu. Někteří přeživším místním médiím sdělili, že se jim zdála přetížená.

Údaje o původu a osudu cestujících zatím nejsou známy. První zatím nepotrzené zdroje hovoří o nejméně 25 obětech. Podle deníku The Sun tři lidé utonuli a další tři desítky osob se pohřešují.

BREAKING: Initial reports of at least 25 dead after a Boat carrying 150 tourists goes down in the Guatape reservoir, Colombia. pic.twitter.com/WxZW1vK2l5