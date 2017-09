V kostele v Nashvillu zaútočil střelec. Jeden mrtvý a šest zraněných

Střelec, kterého svědci podle agentury Reuters popsali jako muže kolem dvaceti let, nejprve střílel na parkovišti. Zde se první jeho obětí stala žena, která zrovna mířila k autu. Na následky zranění zemřela.

Následně „muž vstoupil do kostela, kde začal střílet na všechny strany,“ vypověděl novinářům Don Aaron, mluvčí metropolitní policie v Nashvillu.

Církevní ceremoniář podle agentury Reuters proti útočníkovi vystoupil. Ten jej však udeřil pistolí do obličeje. Muž poté utekl ke svému autu, kde měl schovanou vlastní zbraň, ale když se vrátil do kostela, útočník už se mezitím sám postřelil.

"Je to výjimečně odvážný člověk," řekl mluvčí policie na adresu příslušníka místní církve.

Policie následně potvrdila, že střelec byl převezen do nemocnice, ale není ve vážném ohrožení života.

Při incidentu bylo podle agentury Reuters zraněno celkem sedm lidí včetně útočníka.

