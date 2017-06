Londýňané museli kvůli bezpečí opustit stovky bytů, evakuaci zkritizovali

V noci na sobotu místní úřady v londýnské čtvrti Camden nařídily preventivní evakuaci pěti obytných domů. Učinily tak z obav před opakování nedávného tragického požáru v Grenfell Tower. Rodiny, které musely strávit noc v provizorním ubytování, akci označují za chaotickou.

Evakuovaní z rezidenčního areálu Chalcots byli přemístěni do blízkého společenského centra a knihovny. Někteří se narychlo uchýlili ke svým příbuzným či do hotelů. To jim také samospráva doporučila, protože v nouzových kapacitách jim mohla nabídnout pouze matrace na podlaze.

Postižení obyvatelé průběh evakuace kritizují. „Nikdo za námi nepřišel a neřekl nám, co se děje. Viděl jsem to v televizi, proto jsem si narychlo sbalil na jedno přespání. Teď nám ale sdělili, že budeme pryč z domova dva až čtyři týdny, rozčilil se v rozhovoru pro deník The Guardian devadesátiletý Renee Williams.

Současnou situaci označil za chaos a noční můru. V domě prý vypukl malý požár před dvěma lety, ale podařilo se ho rychle uhasit. Nechápe proto, proč je kolem požární bezpečnosti nyní takové pozdvižení.

Jeho vrstevník, čtyřiadevadesátiletý veterán Peter Bertram, to vidí podobně: „Byl to takový šok a shon, nevěděl jsem nic. Už na takové akce nemám energii," hlesl. Do svého domova se bude muset vrátit pro pravidelné léky.

Stěžují si ale i mnohem mladší. Podle devatenáctiletého Ahmeda Mohameda lidé dostali příkaz k opuštění svých bytů ve čtvrt na devět večer. „Přitom jsme ve čtvrtek měli schůzi. Na ní nám o tomhle nic neřekli," postěžoval si.

Tulip Siddiq, radní z městské části Hampstead a Kilburn, rozhodnutí svého úřadu hájí. „Pokud jste přesvědčeni, že je někdo v ohrožení, obzvláště ve světle grenfellské katastrofy, učiníte to nejrychlejší opatření, i když není ideální," poukázal Siddiq na 79 obětí požáru v Grenfell Tower.

Zkouškami požární bezpečnosti neprošlo 27 londýnských věžáků. „Vím, že pro mnohé může být současná situace složitá. Ale Grenfell všechno změnil," uvedla pro BBC místní starostka Georgia Gouldová. Více než osm desítek domácností nicméně pokyn k vystěhování ignorovalo.