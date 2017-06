VIDEO: V Londýně hoří bytový dům. Na místě je 200 hasičů

"Hoří od druhého až po nejvyšší patro," uvedli hasiči na twitteru a vyzvali lidi, aby se k domu nepřibližovali. V něm jsou stále lidé, kteří volají o pomoc či se snaží sami slanit z budovy.

Nejméně dva lidé byli podle policie na místě ošetřeni poté, co se nadýchali kouře.

Residents from blocks surrounding Grenfell Tower are being evacuated as firefighters continue trying to contain the flames pic.twitter.com/NNmJ25UukZ