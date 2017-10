V Londýně před muzeem najelo auto do lidí, útočníka policie zatkla

"Viděla jsem auto, které diagonálně přejelo silnici, vypadalo to, jakože chce najet do jednoho z balvanů u strany silnice. Pak jsem viděla dav lidí, který se shlukl kolem jedné nebo dvou osob na chodníku," řekla reportérka BBC Chloe Hayward, která právě vycházela z Přírodopisného muzea.

Zatím není jasné, jestli šlo o nehodu, nebo teroristický čin. Informoval o tom server BBC.

Několik lidí bylo zraněno, podle policie se jedná o zranění "malého rozsahu".

K incidentu došlo ve 14:20 místního času na Exhibition Road v Jižním Kensingtonu.

"Na místo se sjelo mnoho policejních aut, viděla jsem sanitku a nad hlavami nám dokonce létala helikoptéra, která někoho naložila," doplnila.

Police have arrested a man who drove his car into the pavement at the Natural History Museum in London. pic.twitter.com/0CZYbhWV2T