V londýnském metru zasahují bezpečnostní složky. Hovoří se o výbuchu

Fanoušci fotbalového Baníku Ostrava, to je kapitola sama pro sebe. Jedni je nenávidí, druzí je vynášejí do nebes, jak jsou skvělí a to navzdory tomu, že po nich zůstává spoušť. A to platí i po návratu ostravského týmu do nejvyšší soutěže. Dnes večer se na jejich příjezd chystá Juliska.