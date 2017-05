V Mississippi postřílel muž osm lidí. Zřejmě tahanice o děti

Na třech různých místech v americkém státě Mississippi zastřelil 36letý muž celkem osm lidí. Mezi mrtvými je i zástupce šerifa. Policisté pachatele dopadli, zatím nejsou přesně známé důvody jeho činu, i když okolnosti naznačují rodinné problémy.

Mezi mrtvými v Mississippi byl i zasahující policista.Foto: Shutterstock/ilustrační

K tragédii došlo v okrese Lincoln, který leží na jih od Jacksonu, hlavního města státu. Muž střílel ve dvou objektech města Brookhaven a v domě v Bogue Chitto.

Per MBI: Godbolt will be charged with one count of capital murder and 7 counts of first-degree murder. pic.twitter.com/arYlDRIt0c — Therese Apel (@TRex21) 28. května 2017

Možným podezřelým je podle místních médií jistý Cory Godbolt. Při zatýkání uvedl, že zabíjel proto, že „miloval svou ženu a děti."

2 children, 1 deputy among 8 victims after Mississippi shooting https://t.co/fmqd3Y0YFa pic.twitter.com/lsjpFU6IXE — KOAT.com (@koat7news) 28. května 2017

Možným spouštěčem střelby byly rodinné rozepře. Podle místního listu je podezřelým ze zabití osmi lidí Cory Godbolt. V rozhovoru, který poskytl novináři během zatýkání, uvedl, že čin spáchal, protože "miloval svou ženu a děti".

Godbolt se zřejmě pohádal s příbuznými, u kterých byly zřejmě jeho děti, a on je chtěl vzít zpět. Zatím se neví, jestli jsou mezi mrtvými právě jeho děti, nebo příbuzní.

Deputy William Durr identified as one of the 8 victims in the #Mississippi shooting. pic.twitter.com/FhAttDbsAv — KP ?? (@krisp__y) 28. května 2017

Když v domě došlo k hádce, přivolali sousedé policii. Jednou z obětí přestřelky mezi policisty a Godboldem se stal zástupce šerifa. Pachatel měl v úmyslu zastřelit i sebe, ale došla mu munice.

Střelec si v jeden okamžik vzal za rukojmí šestnáctiletého chlapce, tomu se ale podařilo utéct. Godbolt řekl novinářům po zatčení, že je mu líto zabitého policisty: "Soucítím s ním, nechtěl jsem mu ublížit. Prostě se zrovna ocitl na místě. Chtěl jsem odvézt domů děti, ale někdo zavolal policisty, aby udělali to, co mají, tedy zasáhli. Utratil jsem jeho život, je mi to líto."

Mississippi shooting: 8 dead in HORRIFIC mass shooting | Daily Star https://t.co/uedFve046y — Pavel Hrabica (@Pavel_Hrabica) 28. května 2017

Guvernér státu Mississippi Phil Bryant čin označil za „nesmyslnou tragédii". Vyjádřil smutek nad smrtí policisty. Uvedl, že „příliš často přicházíme o ty nejlepší mezi námi. Zabitým policistou byl William Durr, shodou náhod stejně starý jako jeho vrah.