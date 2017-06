V Mnichově se střílelo u metra: několik zraněných

Incident se odehrál dnes kolem půl deváté ráno. Policisté byli na místo přivoláni kvůli rvačce ve vlaku příměstké dráhy. Jeden z výtržníků údajně sebral policistce její zbraň, kterou na ní namířil a vystřelil. Podle nepotvrzených údajů je zraněno i několik dalších lidí, kteří stáli opodál.

Do policejní akce bylo zapojeno na sto policistů, kteří okolí metra zabezpečili. Podle policie další nebezpečí nehrozí.

Nic nenasvědčuje tomu, že by čin souvisel s terorismem.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.