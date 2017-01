V New Yorku vykolejil vlak, přes 100 lidí se zranilo

New York - V newyorské čtvrti Brooklyn dnes během ranní špičky vykolejil příměstský vlak, více než 100 lidí se zranilo, většinou lehce. Většinu zraněných zdravotníci ošetřili na místě, do nemocnice bylo převezeno nejméně 11 lidí, uvedla agentura Reuters. Guvernér státu New York Andrew Cuomo řekl, že souprava nedobrzdila, ve velmi nízké rychlosti narazila do traťového zarážedla a vykolejila. Podle úřadů vše ukazuje na chybu strojvedoucího.

včera 23:01 SDÍLEJ:

V New Yorku vykolejil vlak, přes 100 lidí se zraniloFoto: ČTK

"V takové rychlosti je to očividně odpovědnost strojvedoucího, aby vlak zastavil," řekl na tiskové konferenci šéf Metropolitního dopravního podniku (MTA) Tom Prendergast. Čtěte také: Kaliningradské letiště je kvůli nehodě letadla uzavřené Podle hasičů se zranilo 103 lidí, žádný z nich ale není v ohrožení života. Při nárazu byly vážně poškozeny dva přední vagony šestivozové soupravy. Reuters poznamenal, že dnešní nehoda je v oblasti města New York druhá největší od loňského září. Tehdy zahynula jedna žena a 114 dalších lidí utrpělo zranění. Přečtěte si: Svátky byly plné neklidu a smrti: poslední let Alexandrovců, dozvuky Berlína

Autor: ČTK