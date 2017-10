V Rusku se srazil vlak s autobusem, o život přišlo nejméně 19 lidí

Nejméně devatenáct lidí zahynulo a dvanáct bylo zraněno v pátek ráno při železniční katastrofě, při níž se nedaleko ruského města Vladimir srazil vlak s autobusem. Příčina neštěstí zatím není oficiálně zjištěna, ruské servery však píší o selhání brzd.

Vlakové neštěstí, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Mezi mrtvými je údajně také jedno dítě. Minimálně dvanáct lidí bylo odvezeno do nemocnice. Vlak směřoval z Petrohradu do Nižného Novgorodu a narazil do kazašského autobusu, který zřejmě vjel na železniční přejezd. V autobuse cestovalo podle některých zdrojů až 56 lidí.