V Saúdské Arábii začala válka pohlaví: muži nechtějí pustit ženy za volant

Můžete zrušit zákaz řízení pro ženy, ale nemůžete nutit muže, aby svým ženám a dcerám dovolili řídit, zní nyní ze Saúdské Arábie. Saúdští muži odmítají respektovat novou vyhlášku, která povoluje ženám řídit auta. A dodávají, že rodinám vládnou oni, ne ženy.

Muslimské ženy v autě, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Saúdský král Salmán vydal minulý týden dekret, který poprvé v historii této země umožňuje ženám získat řidičský průkaz. Tento dekret, který má být implementován do ustanovení dopravních předpisů, ukončil mnohaletý zákaz, znemožňující ženám řídit v této zemi auto. Zákaz byl obhajován saúdskými zastánci ultra-konzervativní interpretace islámských pravidel, podle níž ženám jednak schází pro řízení auta dostatečná inteligence, jednak by možnost ovládat auto podpořila jejich promiskuitu, protože by jim usnadnila kontakt s cizími muži.

Nyní se ukazuje, že konzervativci ještě stále neztratili v této otázce svůj vliv. Přestože zákaz byl minulý týden zrušen, mnoho žen se obává, že to pro jejich život žádnou změnu znamenat nebude. Manželé a otcové totiž mají v Saúdské Arábii coby "opatrovníci" pravomoc o svých ženách, sestrách a dcerách svévolně rozhodovat. Upozorňuje na to agentura AFP.

"Můžete zrušit zákaz řízení pro ženy, ale nemůžete nutit muže, aby dovolili svým sestrám a manželkám řídit," shrnul to v rozhovoru s AFP majitel soukromé taxislužby v Rijádu, který si nepřál být jmenován. "Já rozhoduji jako hlava rodiny - ne ženy," dodal.

Jak upozorňuje AFP, podobné názory nejsou v Saúdské Arábii žádnou výjimkou. Přestože se Salmán snaží saúdské království liberalizovat a chce také víc zapojit ženy do pracovního procesu, protestů proti jeho dekretu přibývá, včetně násilných projevů.

"Jestli budou řídit ženy, čekejte víc nehod," poznamenal na Twitteru nejmenovaný saúdský uživatel internetu, jehož tweet spustil lavinu sexistických komentářů. Saúdská policie také zatkla minulý týden muže, který všem ženským řidičkám vyhrožoval smrtí. "Přísahám Bohu, upálím každou i s autem," prohlašoval podle AFP muž, který chodil ustrojený v tradičním muslimském oblečení.

Podobné postoje vyvolávají u saúdských žen obavy, že se o řidičský průkaz budou tak jako tak pokoušet zbytečně a že je instruktoři ani nenechají při řidičských zkouškách projít. Saúdské ministerstvo vnitra se ale zavázalo, že nový zákon prosadí všemi potřebnými prostředky. Vláda proto podle AFP už pracuje na tom, aby v Saúdské Arábii začaly pracovat řidičské instruktorky ze zahraničí, a zakládá autoškoly výhradně pro ženy. Saúdské orgány také chtějí stíhat případné sexuální obtěžování žen kvůli řízení. Za tím účelem vzniká nový zákon, který počítá jako s možnými tresty i s bičováním a vězením.

Saúdská média zatím přistupují k tomuto tématu s určitou nadsázkou a humorem. "V bitvě pohlaví bylo řízení vždycky jako minové pole… Sorry, chlapi, ale ženy řídí líp," uvedl například anglický psaný deník Arab News, přičemž citoval výzkum, podle nějž jsou řidiči muži účastníky vyššího počtu nehod než ženy.

"Jestli mohly ženy v dobách proroka Mohameda jezdit na velbloudech, měly by mít možnost řídit i moderní velbloudy - automobily," argumentoval deník ve svém úvodníku.

Podle nejmenovaného zástupce saúdské administrativy je největší překážkou při prosazování nové normy "vesnická mentalita" řady obyvatel Saúdské Arábie, byť někteří vesničtí patriarchové už upřednostňují to, aby ženy o sobě mohly rozhodovat samy a nebyly ve všem vázány verdikty mužských členů jejich rodin.

"Ženy řidičky se dřív nebo později stejně stanou novou normou. Pak si lidé budou říkat: Jak to, že jsme nedovolili, aby se to stalo dřív?" uvedl zmíněný úředník.