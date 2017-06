V Sony objevili Ameriku. Začnou znovu lisovat gramofonové desky

Prodej klasických vinylových gramofonových desek dosáhl v loňském roce čtvrtstoletého maxima. I to zřejmě přinutilo japonskou značku Sony, aby se vrátila k výrobě hudebních nosičů, které byly před pětadvaceti lety podle tehdejších názorů určeny k definitivnímu odchodu ze scény.

V současnosti je jedním z největších světových výrobců gramofonových desek česká firma GZ Média Loděnice. Výrobce, jehož kořeny sahají do 40. let 20. století (továrna byla založena v roce 1948, první desku vylisovali v roce 1951), nikdy lisování vinylových kotoučů zcela nezrušil a hlavně na začátku 21. století výrobu zmodernizoval a obnovil. Dnes míří desky z Česka do celého světa. K oblibě desek přispěla jak nostalgie původních posluchačů a sběratelů, tak reinkarnovaná výroba gramofonů. I v tomto ohledu patří čeští výrobci ke světové špičce.

Teď na módní vlnu praskajících drážek a gramofonových přenosek naskočila japonská firma Sony, která stála na přelomu 80. a 90. let minulého století na čele pelotonu těch, kteří zahltili svět hudbou na kompaktních discích. V roce 1989 Sony produkci gramofonových černých desek zastavila.

V USA a ve Velké Británii se loni prodalo přes 17 milionů gramodesek a většina zákazníků pocházela z věkové kategorie 35 let a mladších. Ti nakoupili 70 procent z prodaných vinylů.

Nově začnou v Sony vyrábět desky v březnu 2018 v továrně v regionu Šizuoka. Zatím společnost nespecifikovala, s jakou hudbou přijde v prvních sériích. Předpokládá se, že prvními deskami budou japonské populární písně. V Tokiu už má společnost nahrávací studio, které může produkovat matrice, z nichž se potom desky lisují. V souvislosti s novými plány na výrobu staré technologie nyní Sony shání bývalé techniky a technology, kteří se kdysi nahráváním a výrobou desek zabývali, protože chce nabídnout zákazníkům kvalitu odpovídající jejich tradicím.