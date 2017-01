V syrské provincii Halab zemřelo po náletu 40 radikálů

Damašek - Při náletu v syrské provincii Halab přišlo o život přes 40 členů Fronty dobytí Sýrie, napojené na Al-Káidu. Informovala o tom dnes organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR), podle níž není jasné, čí letadla na radikály útočila.

Fronta dobytí Sýrie, původně působící pod názvem fronta An-Nusra, bojuje hlavě na severu Sýrie, v Idlibu a Halabu. Podle SOHR na její tábor v Halabu ve čtvrtek zaútočila letadla a zabila více než 40 členů této skupiny. V oblasti podle agentury AFP působí jak ruské letectvo, tak letadla mezinárodní koalice vedené USA. Která z letadel ale na tábor zaútočila, není jasné.

V Sýrii platí od 30. prosince příměří, které se netýká radikálních skupin, k nimž Fronta dobytí Sýrie patří. Od začátku ledna tato skupina přišla při útocích o stovku svých lidí, mezi nimiž byli i její velitelé.

Bojuje se také u Damašku, v provincii Dajr az-Zauru a rovněž v Palmýře. Podle státní televize v tomto historickém městě členové Islámského státu (IS) poničili část římského divadla. IS Palmýru dobyl v roce 2015, přišel o ni loni na jaře a pak v prosinci se do města vrátil. Už za svého minulého působení tam ničil starověké památky, z nichž mnohé jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

V pondělí začnou v Kazachstánu syrské mírové rozhovory, na nichž budou zástupci syrské vlády a armády a také opozice. Zprostředkovalo je Rusko, Turecko a Írán. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes řekl, že, rozhovory považuje za důležitý krok k přípravě jednání, jež se mají konat později v Ženevě. Lavrov také řekl, že je Rusko připraveno jednat i se Spojenými státy.

Rusko ve čtvrtek oznámilo, že americké zástupce do Astany přizvalo. Pozván je rovněž zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura. Garantem předchozích syrských rozhovorů byla OSN a jejich příští kolo svolává na 8. únor do Ženevy.

