V Turecku se ve školách přestane vyučovat darwinovská evoluce

Evoluce druhů zmizí z tureckých osnov pro druhý stupeň základních škol. Podle vlády to totiž je kontroverzní téma. Podle oficiálního zdůvodnění ministerstva školství jsou školáci příliš mladí na to, aby evoluční teorii porozuměli.

Informaci přinesl deník The Independent. Nový turecký národní vzdělávací plán oficiálně schválil prezident Recep Tayyip Erdoğan. Podle Alpaslana Durmuşe, šéfa ministerské rady pro náplň školských osnov, bude evoluce vyňata z hodin biologie do dvou let. „Vláda se snaží vzdělávat děti v souladu s místními a národními hodnotami," upřesnil Durmuş.

Záměr se setkal s kritikou vysokoškolských učitelů z nejprestižnějších tureckých univerzit. Poukázali například na skutečnost, že jedinou zemí, která nemá evoluční teorii v osnovách, je Saúdská Arábie. Další novinkou je menší pozornost věnovaná zakladateli moderního Turecka Mustafu Kemalu Atatürkovi.

Podle turkologa Mustafy Akyola z americké Wellesley College stojí za změnou konzervativní náboženské kruhy. „Evoluční teorie podle nich podkopává víru. Chtějí proto mladou generaci od podobných ‚škodlivých' myšlenek ‚uchránit'," vysvětlil Akyol v deníku Al Monitor.