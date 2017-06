V USA postřelili vůdce republikánské většiny ve Sněmovně

Podle CNN se jednalo o „cílený útok", při kterém byl Scalise střelen do kyčle. Některá média ovšem uvádějí, že byl zasažen hned několikrát. Postřelen byl i jeho poradce a dva policisté z ochrany, píše server BBC.

Podle policie byl útočník zadržen. Další člen Sněmovny reprezentantů Mo Brooks popsal, že útočník střílel z poloatomatické pušky a šlo o muže bílé pleti.

"Zahládl jsem ho jen na vteřinu," řekl CNN Brooks. Dále uvedl, že po střelbě zůstalo ležet na zemi několik kongresmanů, nejméně jeden byl zasažen.

APD Chief Michael Brown updated media. 5 transported to local hospitals, including suspect. We will not ID victims or suspect right now. pic.twitter.com/pPYlqEjACM