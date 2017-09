V Yosemitském národním parku padají kusy kamení. Zranily několik lidí

Poslední sesuv kamení zaznamenali lidé ve čtvrtek kolem 15:20 místního času. Ken Yager z yosemitské asociace horolezců uvedl, že provoz na silnici na úpatí masivu byl zastaven s tím, že čtvrteční incident byl mnohem rozsáhlejší než ten středeční.

„Tento incident zranil jednoho člověka, který byl ihned letecky převezen do nejbližší nemocnice," řekl agentuře Reuters mluvčí národního parku Scott Gediman. Stav muže zatím není znám.

Již ve středu spadlo z masivu El Capitan sedm obrovských kamenů. Jeden z nich usmrtil dvaatřicetiletého horolezce Andrewa Fostera z Walesu a vážně zranil jeho manželku. Podle odhadů byl 40 metrů dlouhý a 20 metrů široký. Celkově spadly kameny o váze zhruba 1300 tun.

Yosemite National Park is open Friday morning after a 2nd rockslide in just 2 days injured another park visitor https://t.co/dsnM3HJ0yN pic.twitter.com/am0WrkGYb2