Vaše odvaha je naše naděje, zaznělo při koncertu Ariany Grande v Manchesteru

Volby do Sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta. ČSSD se po květnové vládní krizi propadla až na čtvrté místo za ODS a KSČM. Do Sněmovny by se dostaly také TOP 09, koalice lidovců se STAN a rovněž Okamurova SPD. Vyplývá to z průzkumu TNS Kantar pro Českou televizi (ČT).