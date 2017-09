V USA soudí cukráře, který odmítl vyrobit svatební dort homosexuálům

/ANKETA/ Na jedné straně náboženská svoboda, na druhé práva sexuálních menšin. V USA probíhá soud s cukrářem, který odmítl vyrobit svatební dort pro pár téhož pohlaví. Zdůvodnil to tím, že by to bylo proti jeho víře. Cukráře teď podpořilo i americké ministerstvo spravedlnosti.

Případ začal v roce 2012, kdy dva partneři téhož pohlaví, David Mullins a Charlie Graig, požádali Jacka Philipse, majitele a provozovatele cukrářství Cakeshop, aby jim vyrobil svatební dort. Philips to odmítl s tím, že výroba takového dortu by hrubě zasáhla do jeho náboženské svobody, protože se neslučuje s jeho vírou. Mullins s Craigem ho za to zažalovali, a případ pak putoval několik let po amerických soudech. Soudy nižších instancí ho dosud posuzovaly podle antidiskriminačních zákonů a dávaly homosexuálnímu páru za pravdu. Nyní se však do věci vložil další orgán: ministerstvo spravedlnosti poslalo Nejvyššímu soudu "přátelské doporučení", v němž se zasazuje o to, aby bylo stíhání cukráře zastaveno. Informuje o tom CNN. ČTĚTE TAKÉ: Němci nemohou registrovat manžele téhož pohlaví. Software to neumí "Nutit Phillipse vytvářet dílo a účastnit se obřadu, který zasahuje do jeho upřímně vyznávané náboženské víry, napadá jeho práva zaručená prvním dodatkem Ústavy," napsal Nejvyššímu soudu jménem ministerstva spravedlnosti advokát Jeff Wall. (První dodatek mimo jiné zaručuje svobodu vyznání, tisku a projevu, pozn. red.). "Vláda nemůže schválit na obsahu založený zákon, které by nutil provozovatele nějaké činnosti, aby ji vykonávali, protože tím mají prospět nějakému chráněnému výrazu: Umělec nemůže být nucen k malování, hudebník nesmí být nucen hrát a básníka nelze nutit psát," dodal Wall. Podle CNN je vládní intervence významná, protože naznačuje, k jakému posunu ve státní správě došlo: Obamova administrativa by podle CNN takový dopis neposlala. Spojené státy ale nejsou oficiální stranou sporu, takže jde spíš o Wallovo osobní rozhodnutí. ČTĚTE TAKÉ: Manželovi a dětem jsem svou partnerku představila nejdřív jako kamarádku "Skutečnost, že federální vláda vydá v tak důležitém ústavním případu přátelské doporučení, neobvyklá není," řekl Steve Vladeck, analytik CNN pro rozhodnutí Ústavního soudu a profesor právnické fakulty na Texaské univerzitě. "Co ale je neobvyklé, je podstata tohoto doporučení. Je prakticky neslýchané, aby ministerstvo spravedlnosti argumentovalo ve prospěch ústavní výjimky z antidiskriminačních zákonů - aby prosazovalo ústavní právo diskriminovat. Přesně to ale svým doporučením dělá," dodal Vladeck. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Lauren Ehrsamová argumentuje tím, že podání zdůrazňuje, že "první dodatek chrání právo svobodného projevu pro všechny Američany". ČTĚTE TAKÉ: Evropský soud se zastal homosexuálů, odsoudil ruský zákon "Přestože jsou zákony týkající se veřejného pořádku důležité, musí - stejně jako jiné zákony - ustoupit svobodám jednotlivce, které garantuje první dodatek. A to zahrnuje i jeho svobodu nevytvářet žádná zobrazení pro obřady, které narušují jeho náboženské přesvědčení," uvedla Ehrsamová. Nestátní nezisková organizace American Civil Liberties Union (ACLU), která zastupuje žalující dvojici, její slova odmítla. "Toto ministerstvo spravedlnosti už několikrát vyjádřilo svůj odpor vůči právům lidí s menšinovou sexuální orientací. Doporučení je ale šokující dokonce i na toto ministerstvo," sdělila zástupkyně ACLU Louise Mellingová. "To, co Trumpova administrativa hájí, není nic menšího, než ústavní právo diskriminovat."

Autor: Jaroslav Krupka